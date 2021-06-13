第七場第四班草地1400米：「忠誠駒」今季四歲自購馬，跑咗六次雖然全數落第，但每場表現都唔差，今場（13日）減夠分可以落四班跑，即安排強配潘頓策騎，相信今場係目標所在。

昨日（12日）開飛8.4倍，5點企住8.9倍，現時8.8倍W，2.7倍位置。

有墊底飛支持，睇飛、睇部署，係今場落班即郁手，1W3P支持。

「勝靈之駒」前仗爆冷贏同程姿態輕鬆，居此組始終亦係上風馬。

昨日開飛9.9倍，5點企住9.4倍，現時9.3倍W，3.6倍位置。墊底飛算幾硬淨，今場隨時重現真身，要兼顧。

「叻叻精彩」安排增程跑1400米合晒腳法，昨日開飛8.1倍，5點落到6.7倍，現時進一步落到4.5倍W大熱，1.6倍位置大熱。

早飛支持度估唔到咁高，就俾一票佢。

「虹鴻」上場飛到馬到，贏來信心十足，今場原庄配搭再跑同程，似有添食之意。

昨日開飛6.7倍，5點企住6.7倍，現時5.4倍W，2.1倍位置。

雖然上場已贏馬交代，但以呢匹馬跑田草1400米水準，要求佢繼續跑入一席晤難。

提供：1忠誠駒、3勝靈之駒、5叻叻精彩、4虹鴻

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199