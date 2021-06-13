第二場第五班1200米泥地：「電訊飛彈」上場轉投方嘉柏馬房初出，跑谷草1000米成為大熱門，可惜出閘失機，最後後上只跑入第五名，但走勢不俗，輸意外冇計！

今場練馬師安排轉跑泥地，改用史卓豐上陣，分頭會比上場好。

翻查紀錄，此駒在五月中曾經由雷神試過泥閘一放到底，所以相信今場應係目標所在。

昨日（12日）開飛6.4倍，5點落到5.8倍。現時4.3倍W，1.8倍位置。

墊底飛好強，上場試準，今場應會出擊，可贏位兼投。

「理想回報」跑此程最準，今季雖然未贏，但跑同程往往都有接近演出。

今場減夠分由四班降落五班跑同程，潘頓重新策騎上陣，勝望甚高。

昨日開飛9.9倍，5點落到6.1倍，現時4.7倍W，1.8倍位置。

早飛到晒位，今場初起五班跑優勢顯現，可以落班一擊即中，要兼顧。

「趣怡」近兩仗轉到蘇偉賢馬房都能跑入一席連贏位，表現有進步，今場安排轉跑泥地，唔好睇小。

昨日開飛3.9倍，5點回上4.6倍，現時5倍W，1.7倍位置。

早飛比預期多，睇飛今場依然有三甲機會。

「常山耆寶」過往跑同程有四勝佳績，今季雖然表現一般，但上場跑同程有番走勢。

今場繼續用贏馬拍檔何澤堯上陣，近期馬房成績不俗，今場應有更接近演出。

昨日開飛3.6倍，5點回上5.6倍，現時企住6.1倍W，1.8倍位置。

估唔到早飛幾強勁，睇飛今場都幾有信心跑入三甲。

提供：10電訊飛彈、1理想回報、12趣怡、11常山耆寶

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