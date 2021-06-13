第六場第四班草地1400米：「合夥年代」季內贏過同程，今仗（13日）負輕磅、排好位，屬最佳半冷。

昨日（12日）開飛14倍，5點落到9.9倍，現時8.6倍W，2.6倍位置。

墊底飛到位，睇飛今場應會重見真章，可贏位兼投。

「都市神話」今季主力跑同程田草1400米，取得2W2P佳績。就算喺第四班跑依然可以保持基本水準，今場重配周俊樂減磅上陣，絕對係奇兵一路。

昨日開飛13倍，5點回上16倍，現時又落番12倍W，3.1倍位置，有早飛支持，睇飛有信心重入三甲。

「極速奔馳」強配莫雷拉明顯有交代之決心，昨日開飛6.4倍，5點落到5.3倍，現時進一步落到4.4倍W，1.9倍位置。

早飛浸浸落，明顯好有信心，點都要兼顧。

「霹靂狂龍」今季跑同程演出準，強配潘頓上陣，相信心意係想再贏馬。

昨日開飛3.5倍大熱，5點企住3.3倍，現時4.2倍W大熱，1.7倍位置大熱，早飛算勁，今場形勢有利，三甲應可合佔一席。

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