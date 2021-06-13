第十場第二班泥地1200米：「精靈勇士」上場初跑同程都差啲贏埋，今場（13日）小休後再出，莫雷拉繼續策騎上陣，賽前試泥閘走勢輕鬆，好大機會可以補中。

昨日（12日）開飛6.4倍，5點大幅落到3.7倍，現時企住3.7倍W大熱，1.8倍位置大熱。早飛好勁，睇飛今場可捧W。

「艮志騰雲」安排轉跑泥地短途，相信並唔係無的放矢，昨日開飛9.8倍，5點輕輕回上12倍，現時又輕微落到10倍W，2.6倍位置。

有墊底飛支持，以呢匹馬今季高水準表現嚟講，依然係有力加入一戰，千祈唔好睇小。

「加州得迅」上場突然專跑泥地中距離，應係試馬，今場隨時到位。

昨日開飛7.5倍，5點回上10倍，現時14倍W，4.3倍位置，早飛雖然唔算多，但睇部署應會跑得好。

「醒臣」上場跑田草1000米走勢復蘇即安排跑番贏馬路程，負輕磅，排好位，絕對係最佳半冷。

昨日開飛11倍，5點企住12倍，現時依然企住11倍W，3.2倍位置，墊底飛幾硬淨，今場有心偷雞。

提供：5精靈勇士、3艮志騰雲、7加州得迅、12醒臣

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199