今日（13日）沙田上演11場泥草日賽，頭場新馬賽跑直路1000米，結果由大熱門「加州星球」（告東尼馬房）一放到底初出即勝。

今次乃季內第四場新馬賽，同場僅得米雪愛駒「蟲草成名」贏過馬，但此駒票數遠不及初出、由郭能策騎之「加州星球」，後駒閘前越賣越熱，走勢亦沒令人失望，輕取前駒一馬位，成為繼話題馬「巴基之星」（已退役）後，相隔五年後又一東廐馬贏新馬賽。

「巴基之星」當年贏新馬賽造出驚人末段，「加州星球」今仗亦造出驚人段速，以55秒33刷新由「健康之友」（已退役）在2007年造的56秒正新馬賽同程舊紀錄時間，「加州星球」足足將紀錄推前0.67秒！

郭能今仗取得5月底復出以來的首場頭馬，雖然這位愛爾蘭籍悍將，季後將返回英國發展，但表現依舊賣力，賽後亦流露近期少見的笑容。

「加州星球」單W及組合獨贏A1分別派20.5及15元。

頭場二至四名依次為「蟲草成名」、「有主意」及「團結必勝」。

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