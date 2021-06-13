沒有在從化設廐的練馬師每季都要贏至少16場頭馬始算達標，而如果取得14或15Win，則須加上指定數額的獎金才可達標。

何良上季成績低迷，只得15場頭馬，而且還要在谷草煞科日憑「盛大光輝」（現於丁廐）入Q，才以2,100萬左右獎金驚險上岸。

現時何良兵力屬全港最少，加上今季暫只得11場頭馬，達標難度極高。

縱使如此，季內還剩數次賽事，馬房仍會盡最大努力爭取達標。

在周日（13日）田戰列陣第五場四班泥地1200米的「豐彩華庭」，有力為何良爭取到一場寶貴頭馬。

「豐彩華庭」今季出道，頭三場跑草地表現皆乏善可陳，其後轉往泥地作賽卻有進步表現。

除了首仗跑泥地一哩可能氣量未養成而大敗外，縮程跑1200米後連續四場都跑入獎金名次。

何良為「豐彩華庭」上仗除去開縫眼罩改配眼罩跑，令這匹慣常於早段會較為落後之馬，沿途竟然可以居於前列。

馬匹直路上越追越勁，最後只追不及放順了的頭馬「威武承傳」（已退役）跑第二。

「威武承傳」季內同班同程贏過兩次，而身後跑第四的「源源動力」翌仗跑田草亦已補中，可見「豐彩華庭」有一定實力。

縱使天文台預計今日可能有雨，惟「豐彩華庭」過去亦曾在濕慢地追得好。

今仗繼續有輕磅之利，本身排檔不差且對手不強，黎海榮亦十分熟手，「豐彩華庭」可望藉此拼出頭來。

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