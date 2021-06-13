今午（13日）頭場為季內第四次新馬賽，結果由告東尼馬房的大熱門「加州星球」一出即勝，打破塵封14年的新馬1000米直路賽紀錄時間，表現媲美五年前的廐侶「巴基之星」（已退役）初出跑新馬賽「輸在起跑線，贏在終點線」的經典一役。

賽後馬主梁欽聖相當興奮，他笑言：「『加州星球』是由我親自挑選來港服役的。」

「牠的性能偏向短途，今場在港初出即被捧成大熱門，而且臨場越賣越熱，其實賠率已可反映我們和馬迷一樣，都對此駒充滿信心，結果愛駒沒有令人失望。」

「『加州星球』一出即勝，所造的時間打破班際紀錄，令人喜出望外；練馬師告東尼訓練得宜，亦應記一功，我們認為牠跑1200米亦可勝任。」

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199