第九場第三班泥地1200米：「日日型」呢匹今季三歲自購馬，上場季內初出跑田草1200米試準，今場（13日）轉跑泥地1200米，曾試泥閘一放到底，睇安排今場應係目標。

昨日（12日）開飛13倍，5點回上17倍，現時又落番10倍，4.2倍位置，有墊底飛支持。

始終今季只跑一場，起馬匹體力方面會俾同場任何一匹對手優勝，係最佳半冷。

「帆哥兒」上星期贏田草1000米，今場匆出轉跑泥地1200米，季內跑同程有入位紀錄，今場乘勇再拚，明顯係想替馬房再爭取頭馬，鞏固冠軍練馬師領先優勢。

昨日開飛5.9倍，5點回上7.6倍，現時7.2倍W，2.9倍位置。有些少早飛支持，睇安排今場一定繼續搏命。

「開心威龍」評分由季初77分減到今場65分，相信應有微利，上場跑田草1400米，沿途快放最後得第四名，試馬味濃。

今場突然轉跑泥地短途，季內曾試泥閘走勢悅目，相信今場有心偷雞，昨日開飛9.9倍，5點企住10倍，現時9.6倍W，2.8倍位置。

早飛到位，今場負輕磅、排好位，有力一網打盡。

「多多寶驥」回師贏馬路程，應可爭取入位，昨日開飛18倍，5點落到13倍，現時企住13倍W，4.7倍位置。

有些少早餐飛，雖然同場對手強勁，但要求呢匹馬後上跑入一席，應可做到。

提供：5日日型、9帆哥兒、10開心威龍、11多多寶驥

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