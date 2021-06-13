郭少明家族與蕭百君家族每年都會中籤，不斷引入馬匹來港服役，在港站穩大馬主行列。

但今年公布的中籤名單，發現了「合夥」系中了四支籤，主理人劉軾瑄勢在香港馬圈大展拳腳。

近年劉生開始養馬，目前以個人或合夥人名義，合共持有「合夥年代」、「合夥雄心」和「合夥贛勁」。

而今次中籤結果，劉生個人和有分的合夥精神團體中了自購新馬籤，加上他將會加入的合夥精英團體和合夥赤驥團體，亦中了自購馬籤。

未來在該等團體馬中，他更將會成為大股東，而他養馬亦將增至七匹，以晉身大馬主行列。

據知，劉生更希望可以買匹好馬來港，挑戰下季打吡大賽。

撰文：關志彬

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