11屆冠軍練馬師蔡約翰在今期（13日）沙田日賽，有四匹自購新馬初出，當中包括角逐第四場四班草地1200米的「風火戰駒」。

「風火戰駒」曾在2019年澳洲神奇百萬周歲馬拍賣會出售，最終由與蔡約翰合作緊密的John Foote Bloodstock購入，周歲價高達320,000澳元（約192萬港元）。

「風火戰駒」父系Sebring服役時六戰五冠一亞，包括摘下2008年金拖鞋大賽及澳洲賽馬會育馬錦標這兩項一級賽冠軍。

其在港同父馬整體表現出色，當中包括2017年一級賽主席短途獎冠軍「幸運如意」（已退役）以及2019年二級賽馬會短途錦標盟主「忠心勇士」。

「風火戰駒」母系Liesele出自知名種馬「盡善盡美」，競賽生涯在1000米至1200米摘下九捷，最高成就是在2013年勝出一項1100米表列賽。

這匹三歲新馬來港後試閘多達14次，自4月尾由從化返港後試三課沙田泥地大閘皆有不俗走勢，可見經過大量操練後，馬兒狀態已逐漸到位。

其兩線血統均顯示，「風火戰駒」是匹正宗短途馬，初出跑1200米屬非常正路的安排，加上本身賽前操練積極，此駒有望一出即勝。

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