韋達馬房見習騎師周俊樂近期成績出色，在今午（13日）沙田泥草混合賽憑「都市神話」後上掄元後，個人在六月四次賽事皆有頭馬進賬。

第六場四班1400米草地，「都市神話」以往是老牌未勝馬，不過這匹七歲馬早前在第五班開齋後，馬兒明顯開竅，近五仗角逐此程累積三冠一殿佳績，可謂大器晚成。

「都市神話」近四仗配周俊樂全數跑入三甲，人馬相當合拍。

容天鵬說：「較早前『都市神話』取勝時，我已講過此馬是有能力的，只是牠過往陣上的際遇不好彩，有時檔位不好，有時步速不利，影響成績。」

「『都市神話』的爭勝關鍵是需要快步速之助，今場賽事步速很快，對牠特別有利。」

「我也要讚一讚見習生周俊樂，他今場跑來很果斷，馬兒出閘稍為緩慢，騎者冷靜地等待良機切入，攝入守好位取勝。」

「如果周俊樂跑來不進取和積極，恐怕這場頭馬已斷送了。」

第六場單Win及組合獨贏A3分別派146及34元，二重彩派1,688元。

第二至四名順序為「威闖」、「逍遙駒」及「霹靂狂龍」。

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