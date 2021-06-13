跑罷今天（13日）沙田日賽，周三（16日）完全沒有夜馬進行，下次沙田日馬則在下星期日（20日）上演。

到時將有季內最後一輪分級賽舉行，包括G3精英盃（1400米）及精英碟（1800米）。

與此同時，一年一度英國皇家雅士谷賽期將於周二（15日）至周六（19日）一連五天進行，香港馬迷有得睇兼有得玩。

皇家雅士谷賽事歷史悠久，賽期內設有八項世界知名一級賽，包括女皇安妮錦標、皇席錦標、聖詹姆士皇宮錦標、威爾斯親王錦標、雅士谷金盃、英聯邦盃、加冕錦標和鑽禧錦標，另外還有八項二級賽和三項三級賽。

鑑於明天（14日）為端午節公眾假期，下周日賽事報名及馬匹配磅將在星期二（15日）中午左右公佈，排位則於周四（17日）早上進行。

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