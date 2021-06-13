本港資深練馬師霍利時之子霍宏聲，早前獲馬會發出2021至2022馬季的公司騎師牌照，期限由2021年7月15日起至2022年2月13日。

霍宏聲近期在南非氣勢如虹，在大賽屢有建樹，上周日（6日）憑Ambiorix贏出一級賽Gold Medallion。

結果昨天（12日）他在基維爾馬場再接再厲，策騎老搭檔「彩虹橋」揚威金挑戰錦標，本身連續兩周勇奪一級賽冠軍。

「彩虹橋」在一月尾已在霍宏聲胯下勝出大都會錦標，結果這匹六歲馬相隔約四個半月後復出，仍然保持良好作戰水準，最終以頸位之先擊敗由雷景勳主轡的Catch Twentytwo高奏凱歌。

「彩虹橋」成功奪得本身第五項一級賽冠軍，並蟬聯金挑戰錦標桂冠。

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