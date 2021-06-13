今日（13日）賽前，在練馬師龍虎榜落後方嘉柏四場頭馬的蔡約翰，派遣倉內招牌質優新血打反擊。

繼第四場「風火戰駒」（3.3倍）一出即贏之後，蔡廐立即再有同類另一冷門出擊得手。

第五場上演的第四班泥地1200米，「一定讚」（16倍）步廐侶「風火戰駒」後塵，初出配薛恩後上一擊得手，蔡約翰成功包辦一口初出馬孖寶，追番兩Win，現時累積67Win，只落後方廐兩場頭馬。

蔡約翰憑「一定讚」爆出冷門，相隔兩個月，再於泥地賽取得頭馬紀錄。

「一定讚」馬主何壽南的兒子何志豪說：「我的父親今天身體抱恙，因此未有入場，由我代父拉頭馬。」

「『一定讚』是David Price為我的父親引入，牠來港初期曾發燒，影響了進度，所以延至今日才在港初出。」

「由於馬兒曾試泥閘走勢好，所以蔡約翰部署此馬跑泥地一試，很高興馬兒可以一出即勝。」

第五場單Win及組合獨贏A3分別派166元及26元，二重彩派2,096元。

至於跑獲第二至四名為「豐彩華庭」、「大眾勝利」與「鋼鐵福陞」。

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