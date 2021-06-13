今午（13日）兩場五班泥地1200米賽事，均有全場最低分的賽駒跑入三甲，其中現評21分「趣怡」在巴度胯下成功開齋，護級成功。

賽後蘇偉賢在凱旋門的神情相當激動，皆因他曾向馬主呂晉丞承諾讓「趣怡」護級。

蘇偉賢說：「『趣怡』今場順利取勝，我非常開心和激動，我多謝馬主（呂晉丞）的支持和信任。」

「賽後巴度問我，今場只贏一場普通的第五班賽事，為何如此興奮。」

「但我真是很感動，因為救馬成功，我對馬主的承諾可以兌現。」

「『趣怡』是由舊波士方嘉柏轉入我馬房，只得兩個月時間做工夫。」

「牠在我馬房三戰一冠兩亞，表現都算不錯，我覺得牠的能力並非太差，希望下季可以再為馬主多贏一至兩場，甚至更多頭馬。」

「牠的性能廣泛，田草、濕泥及谷草也可以應付，至於季內會否再跑，要看馬兒拼後的狀態而定。」

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