第一場新馬1000米：「蟲草成名」上場跑同程爆大冷，贏馬時間唔錯。

今場轉用周俊樂減磅上陣，戰鬥力無減。

昨日（12日）開飛3.7倍，5點回上4.5倍，現時4.3倍W，1.4倍位置大熱。

有晒早飛支持，睇飛今場有信心再下一城。

「加州星球」告東尼馬房新馬今場初出，賽前在從化操練非常積極，近兩次試閘都能一放到底，馬匹有速度。

今場排到直路最有利外檔起步，相信有機會可以一出即勝。

昨日開飛3.2倍大熱，5點輕輕落到3倍，現時3.1倍W大熱，1.4倍位置。

早餐飛到晒位，睇飛明顯有信心一出即勝，要兼顧。

「有主意」今季三場新馬賽都有參與上陣，頭兩場跑1000米都能跑入位置，上場初跑轉彎路程1200米落敗，輸經驗，不足為據！

今場回師1000米，改配巴度上陣，有分頭表現又可能唔同。

昨日開飛6.1倍，5點輕輕落到5.7倍，現時5.5倍W，1.5倍位置。

有墊底飛支持，今場排位有利，要入三甲唔難。

「團結必勝」上場初出落第，但走勢不俗。

今場再跑成熟程度應會比初出一役好，今場可以一博。

昨日開飛9.6倍，5點落到7.3倍，現時5.6倍W，1.7倍位置。

早飛慢慢落，睇飛都幾有信心今場會跑得好，可以預佢一票。

提供：1蟲草成名、3加州星球、8有主意、6團結必勝

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