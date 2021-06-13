今日（13日）沙田跑馬，七場賽事舉行過後，超過一半場次頭馬均為超過13倍的冷門，計為第三場20倍「天賜寶」（徐廐）、第五場16倍「一定讚」（蔡廐）、第六場14倍「都市神話」（容廐）及第七場40倍「燈胆友」（葉廐）。

當中有兩駒出自澳洲籍騎師薛恩之手。

薛恩在第五場替蔡廐爆完「一定讚」，接戰第七場第四班草地1400米，再策騎葉楚航馬房「燈胆友」爆405元獨贏，自製一口672倍孖寶。

五歲「燈胆友」來港兩季，至今戰才首次上陣，結果表現即一鳴驚人，起步漏閘之下，末段竟可在大外欄如飛殺上，走位14 14 14 1，殺敗大熱門賀廐「虹鴻」一出即勝。

第七場單組合獨贏A3派25元，二重彩派2,179元。

跑獲第三、四名馬匹為「將俠」與「噴火龍」。

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