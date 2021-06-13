本地華將爭取一場頭馬毫不容易，現年28歲的黃皓楠 今季要跑到第70次賽事，在5月8日才憑「雙天至尊」（呂廐）打破今季齋缽。

事隔一個月左右，黃皓楠迎來了第二場頭馬，今日（13日）沙田日賽他共策騎六駒上陣，於第三場的第五班泥地1200米，為徐廐七歲老馬「天賜寶」執韁，早段跟守好位之下，入直路一攻而破，爆出20倍冷Win。

無獨有偶，騎者季內兩Win均出自泥地賽，而練馬師徐雨石繼剛周三（9日）夜馬連中三元後，接戰日馬賽事再有進賬。

今仗賽前丁冠豪馬房「歐洲新星」入閘後扭計，最終被馬會競賽小組着令退出比賽，最後只11駒角逐，然而賽事由四位華將座騎包辦前四名，爆冷收場。

跑獲第二至四名馬匹俱屬冷門，分別係蔡明紹座騎「飛帥」（11倍）、黎海榮座騎「紅海之星」（105倍）及周俊樂座騎「森林烈火」（75倍），導致第三場各項派彩均十分和味。

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