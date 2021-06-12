星期日（13日）沙田設有11場泥草混合賽事，有三駒值得重視。

列陣第三場五班泥地1200米的賀廐「八進」，季內曾在四班贏馬，前仗一跑泥地又爆一段入位。

馬匹現時減夠分落五班，馬房即重召人馬合作未失過Q的潘頓搏殺，看來可以維持強勁數據，坐位望贏。

至於出戰第八場三班草地1200米的「八仟師」，初出贏馬姿態驚人，莫雷拉於直路向後望了三次，可見大把在手。

雖然賽後被重手加13分，但相信升上第三班跑應不難應付，同場對手不多，可望達成連捷。

第十場二班泥地1200米，東廐「加州得迅」前仗與「好好學習」串Q而跑贏現時評98分的廐侶「美麗笑容」，看來現時評分應有上升空間。

馬匹今年曾兩贏泥閘，到上仗初跑泥地沿途雖要力騎，但直路上都好肯追，試準試好再跑泥地，有可能是告東尼精心部署。

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