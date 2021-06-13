羅富全馬房明星馬「八仟師」在今午（13日）沙田日賽再次上陣，雖然初次升上第三班角逐，不過馬迷對牠信心十足，臨場賠率熱至1.2倍。

結果「八仟師」今仗沿途領放跑法，末段雖然受到初出馬「中華盛景」挑戰，不過仍能以0.75馬位之先擊敗後駒，力保不敗金身。

羅富全憑藉「八仟師」摘下今季第60場頭馬，繼2017至2018以及2018至2019馬季，頭馬數字再次踏入60大關，回復「六爺」本色。

羅富全說：「今天下雨，幸而雨勢有大時細，場地並不太鬆軟，『八仟師』仍可以應付。」

「此馬自上場贏馬後，持續進步。」

「今日的形勢不太利前領，但牠仍可一放而回，表現出色。」

「牠將會歇暑，下季才會上陣。」

第八場單Win及組合獨贏A1均派12元，二重彩派89元。

第二至四名順序為「中華盛景」、「成才」及「合衷共濟」。

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