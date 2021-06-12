前騎師Simon嚴顯強掛靴後從商，生意搞到有聲有色，佢同太太蔡曼恩仲做埋馬主，各自都有名下馬。

兩星期前，嚴顯強太太蔡曼恩名下之「度身訂做」贏馬，Simon都有現身拉頭馬，似乎季尾馬運唔錯。

周日（13日）輪到佢自己的「理想回報」跑第二場五班泥地1200米。

呢匹馬上季還在四班贏同程兩次，今季佢在四班作賽亦經常有獎金收。

「理想回報」依家竟然可降落五班跑一定有着數，所以無寶不落嘅潘頓，都即時攞返來騎。

「理想回報」早前試一課泥閘走勢好，反映狀態有水準，排四檔起步理想，隨時可令Simon再拉頭馬。

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