馬會所訂立的賽例不少由騎師遵守，假如一不小心觸犯條例，大則被罰停賽，輕則就罰款了事。

好似於今日（13日）賽事，賀銘年在第九場因不小心策騎苗禮德馬房「多多寶驥」，已被判罰於7月1日及7月4日停賽，仲要另加罰款四萬元。

他同時在第二場因延遲抵達沙圈，亦告破財。

賽後報告指出，賀銘年於第二場策騎「合金皇」（丁廐），因未有於規定時間或之前抵達亮相圈，被罰款2,000元。

同場何澤堯亦因於宣佈出賽時，申報可能較「常山耆寶」（文廐）的配磅116磅超兩磅上陣。

騎者其後覆磅時額外超磅一磅，因而較座騎的配磅超出三磅，故此被判罰款7,500元。

另外，今戰起孖的薛恩，在第五場食兩家茶禮，亦遭罰款。

賽後報告指出，於宣佈出賽時，「軍力勁」（容廐）與「一定讚」（蔡廐）均申報騎師為薛恩。

競賽小組確定薛恩已落實策騎「一定讚」，「軍力勁」最終獲批准改由見習騎師周俊樂策騎。

薛恩因此項宣佈出賽錯誤，被罰款2,000元。

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