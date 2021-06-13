今午（13日）在沙田馬場舉行六草五泥混合賽，泥地賽事臨場掛濕慢地牌，結果外叠後追馬佔據明顯上風。

五場泥地賽事頻頻爆冷，大熱門僅有第二場「電訊飛彈」跑入亞席，其餘四駒「嘉應風采」、「鋼鐵福陞」、「帆哥兒」及「精靈勇士」三甲不入。

第十場二班1200米，韋達馬房「超能力」雖然賽前操練並不完整，加上早段落後放頭馬甚遠，不過末段展現猶如「巴基之星」的後勁，最終後上反敗為勝，摘下季內第三捷。

第九場頭馬「文明之星」與第十場「超能力」均是二號馬及排12檔出閘，孖寶派彩1,440.5元。

第十場單Win及組合獨贏A3分別派89及15.5元，二重彩派927元。

第二至四名順序為「醒臣」、「勝利風範」及「加州得迅」。

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