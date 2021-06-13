今日（13日）五班1200米泥地賽因當初報名馬太多，由原定跑一場變跑兩場。

賽駒安全線已由21分調高至26分，煞科後評25分或以下之馬一律強制退役。

至於今日呢兩場五班賽，就一共有五駒身處淘汰旋渦，前途未卜。

第二場「常山耆寶」同「趣怡」分別只得23同21分，今場要跑入前列先有望護到級。

但同時亦有一個奇怪現象，「合金皇」、「祥勝寶駒」同「電訊飛彈」目前都係27分，處境仍然安全。

但如果今場跑得唔好，賽後被減多於一分，就會跌入危險地帶，幕後呢次都可謂兵行險着。

「祥勝寶駒」上季同今季喺鄭廐總共跑過10場，全部三甲不入，但上季曾喺四班1200米草地賽跑獲殿軍，照計戰鬥力唔應該咁差。

呢匹四歲馬喺去年尾已轉至何良馬房，幕後對上一駒「祥勝駿駒」（已退役）於何廐服役時取得四場頭馬，雙方已有合作基礎。

「祥勝寶駒」加盟後操足半年，試足五課大閘，最近一課泥地1200米閘放得第四名，只落後全組首名、短途新星「速遞奇兵」一個馬位。

當時「祥勝寶駒」競跑姿態唔算吃力，似乎有啲進步。

操開「祥勝寶駒」的巫顯東正值停賽，今場配上黃皓楠，估計會爭取主動擺前走。

弱勢馬房仍甘願冒險一拼，估計唔會打冇把握之仗。

撰文：林湛穎

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