蔡約翰自從在5月23日沙田日馬憑「速遞奇兵」、「神之水滴」及「旋風飛影」連中三元後，馬房已連續五期賽事守齋，導致現時在爭奪冠軍練馬師的形勢處於下風。

不過蔡約翰馬房勝在有一批質素良好的新馬，從而讓他能夠與強敵方嘉柏抗衡。

今午（13日）沙田日馬，蔡約翰馬房三歲澳洲自購新馬「風火戰駒」在初出一役展現超班實力，縱使沿途走三叠蝕位，不過末段還是後上一擊即中，輕鬆勝出第四場四班草地1200米。

蔡約翰馬房今季已有八匹一出即勝馬，計為「速遞奇兵」、「好眼光」、「勇闖」、「勝得威風」、「龍寶寶」、「旋風飛影」、「神之水滴」及「風火戰駒」，成績屬眾廐之冠。

「風火戰駒」馬主衛淑莊說：「『風火戰駒』是蔡約翰為我和另一位馬主張國榮挑選來港。」

「馬兒在港一出即勝，練者的悉心訓練應記一功。」

「『風火戰駒』來港初期，胃部有事，而且曾發燒，影響進度，蔡約翰為此馬做足了備戰工夫才出賽，放了成擔心機在愛駒上。」

「賽前馬兒排十檔起步，我本身很擔心，不過蔡約翰就覺得馬兒有力克服外檔的阻力，馬兒一出即勝，我當然很開心。」

第四場單Win及組合獨贏A2分別派33.5及27元，二重彩派121元。

第二至四名順序為「紅鬃烈馬」、「全勝神駒」及「潮州大兄」。

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