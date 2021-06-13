第四場第四班1200米：「全勝神駒」上場跑同程73倍獨贏，後上跑第四名走晒光！

賽後有運獲減分，今場可以在四班跑同程，用周俊樂減磅上陣，排到好位起步，應該會動食指。

昨日（12日）開飛4.6倍，5點回上5.1倍，現時4.7倍W，1.5倍位置。

墊底飛到位，始終今季跑得比較少，馬匹體力方面會有優勢，今場呢個寶尾唔怕追。

「紅鬃烈馬」今季跑田草1200米表現最準，季內有三次入連贏位紀錄。

今場強配潘頓再跑同程，排到一檔起步非常有利，應係最佳時候贏馬交代。

昨日開飛2.6倍，5點回上3倍，現時又落返2.5倍W大熱，1.3倍位置大熱。

早飛勁到估唔到，睇飛係好有信心今場不勝有位。

「風火戰駒」蔡約翰三歲自購新馬，今場初出，賽前操練非常積極，埋門兩課大閘有走勢。

今場初出莫雷拉即策騎上陣，似乎有料到。

昨日開飛6倍，5點落到4.5倍，現時回上4.5倍W，2.2倍位置。

早飛係有，但以呢個騎練配搭嚟講，現時唔算太勁，要留意閘前賠率走勢，但以一匹初出馬嚟講，已經有基本作戰水準，可以一拼。

「有鴻利」今季跑兩次同程，季內首仗後上第六走光，上場再跑冇影正常結果。

今場改用郭能再跑同程，騎師臨別在即，有得跑就跑，鬥志毋須懷疑。

昨日開飛16倍，5點落到12倍，現時18倍W，4.2倍位置。

有些少墊底飛，今場排位有利，隨時一鳴驚人，現時賠率好分，要預佢一票。

提供：1全勝神駒、9紅鬃烈馬、3風火戰駒、11有鴻利

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