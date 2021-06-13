距離馬季煞科只剩餘一個月，有不少未足26分的賽駒頻頻被派上戰陣，期望通過取得較佳名次，從而避免在季尾遭遇硬性退役的命運。

沙田馬場今午（13日）舉行11場日馬，現評21分的「趣怡」轉投蘇偉賢馬房後兩戰皆跑獲亞軍，今仗相隔一周匆匆再出。

結果這匹四歲馬改跑泥地1200米，在巴度胯下在內欄一攻而破，今季苦戰至第18仗終於敲響服役勝鼓。

「趣怡」以1.75馬位之先擊敗亞軍「電訊飛彈」贏馬，因此評分預計將升至26分或以上，基本宣告護級成功。

至於「趣怡」鞍上人巴度在上周日（6日）夥拍「機緣巧俠」騎法被小組秋後算賬，在隨後兩個賽事日皆有頭馬進賬，騎者近期戰意十足。

第二場單Win及組合獨贏A1分別派65.5及25.5元，二重彩派270元。

第二至四名順序為「電訊飛彈」、「威風凜凜」及「全中」。

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