第五場第四班1200米泥地：「豐彩華庭」上場跑同程終於上名，表現有進步。

今場原裝配搭繼續報跑同程，有力幫練馬師何良取得一場重要頭馬。

昨日（12日）開飛4.4倍，5點回上4.9倍，現時5.7倍W，1.7倍位置。

當然有早飛支持，以呢個騎練組合嚟講係非常有飛，今場一定要兼顧。

「頌聖」上場初跑同程，突如其來跑入一席第三名。

今場原裝配搭繼續報跑同程，排到好位起步，相信係奇兵一路。

昨日開飛17倍，5點落到14倍，現時11倍W，3倍位置。

有墊底飛支持，相信臨場賠率會低過10倍，但無論如何，以呢個馬房嚟講係非常有飛，今場要兼顧。

「專一」今季集中跑中距離表現平穩，今場練馬師安排轉跑泥地短途，雖然係第一次，但五月中雷神曾經試過泥地閘表現出色，應該已經試準，今場應會出擊。

昨日開飛9倍，5點落到6.2倍，現時5.2倍W，1.9倍位置。

有哂早餐飛，今場一定搏殺。

「軍力勁」跑同程上名率接近一半，今場用周俊樂減磅上陣，排到一檔起步，有力放入一席。

昨日開飛7.1倍，5點回上8.7倍，現時8.3倍W，2.8倍位置。

有些少早餐飛支持，今場排到一檔起步，正所謂爛船都有三斤釘，今場放入一席，一啲都唔奇。

提供：12豐彩華庭、2專一、10頌聖、4軍力勁

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