第八場第三班草地1200米：「八仟師」上場以無敵姿態贏同程，今場升上第三班原庄配搭爭連捷，依然係全場牌面最高一匹。

昨日開飛1.4倍，5點企住1.3倍，現時1.4倍大熱W，1.1倍位置大熱。

早飛勁到不得了，今場篤定再下一城。

「帝豪寶寶」重配潘頓再跑同程，似有心跑盡佢。

昨日開飛24倍，5點輕輕落到20倍，現時再落到12倍W，2.3倍位置。

睇飛有些少信心，始終今場有超級馬同場，又要負頂磅上陣，但要求跑入一席位置應唔難，係正路配腳。

「合衷共濟」重配贏馬拍檔潘明輝，隨時有機跑番入前列。

昨日開飛13倍，5點回上25倍，現時30倍W，5.5倍位置，早飛當然唔算多，但可爭三甲一席。

「成才」今季表現大爆發，已取得3W佳績，季初跑同程有過接近演出，今場冷敲無妨。

昨日開飛30倍，5點回上58倍，現時60倍W，9.7倍位置。隔夜票數唔多，博佢跑入三三四四，應可做到。

提供：9八仟師、1帝豪寶寶、3合衷共濟、10成才

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