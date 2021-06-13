第三場第五班1200米泥地：「八進」今季兩勝同程，前仗跑同程都能後上跑入一席第三名。

今場減夠分可以落五班跑，練馬師立即安排潘頓策騎上陣，明顯係想食過返尋味。

昨日（12日）開飛4.7倍。5點回上5.6倍，現時4.6倍W，1.9倍位置。

早飛到晒位，睇飛好有信心落班再勝同程。

「帝豪寶駒」前仗爆半冷贏同程，上場增程跑泥地1650米，都能跑入一席第三名。

今仗匆匆再跑，回師贏馬路程，又有勝望。

昨日開飛7.8倍，5點回上12倍，現時7.9倍W，2.2倍位置。

早飛雖然唔算多，但以馬匹近兩仗跑泥地水準嚟講，今場一定有得跑，可以預佢一票。

「開心一號」季初跑田草1200米跑入一席第二名，水準甚高，可惜其後表現平平無奇！

今仗練馬師再安排轉跑泥地1200米，今季跑同程曾經有接近紀錄，今場排位有利，相信有力放入一席。

昨日開飛13倍，5點大幅落到5.7倍，現時7.7倍W，2.4倍位置。

隔晚中段有大注買落，墊底飛非常重，睇飛今場有信心會跑得近。

「嘉應風采」今季跑得比較少，近兩仗跑同程都能跑入三甲。

上場莫雷拉策騎僅以半個馬位落敗，表現非常出色。

今場原裝配搭繼續跑同程，勝望甚濃。

昨日開飛3.4倍，5點企住3.4倍，現時依然係2.6倍W大熱，1.2倍位置大熱。

早飛非常硬淨，睇飛係好有信心今場可以補中贏馬交代。

雖然賠率有點過熱，買W唔抵，但三甲一定要預。

提供：1八進、3帝豪寶駒、5開心一號、10嘉應風采

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