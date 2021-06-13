蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

沙田馬場再編新馬賽 東廐三歲小雄馬初出 「加州星球」進度很美麗

10分鐘前

沙田馬場是日（13日）將跑11場泥草日馬，六草五泥兼有新馬賽，整體賽事形勢可謂相當複雜。

頭場1000米直路新馬賽，首選一匹初出生力軍，此乃東廐三歲愛爾蘭雄馬「加州星球」。

「加州星球」雖是北半球馬身份，但連番試大閘備戰積極，進度理想。

結合「加州」系作風急進，此駒未嘗不可一擊即中。

至於同場曾出賽馬中，回師直路賽的「有主意」可取。

此駒上仗初跑1200米不留而放敗不足據，如今復跑全上名路程，有力拼勝。

第十一場三班1600米草地，曾於同班同程串Q的「一定美麗」及「保羅承傳」，俱有捧場價值。

「一定美麗」前仗贏此程開齋，再出轉場初跑谷草一哩，雖然落敗但走勢並非太差，如今重遊勝路，表現令人期待。

「保羅承傳」季內大熟當打，尤其是今次在最狹窄的跑道作賽，此駒段段快開的跑法可謂大派用場。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

加州星球有主意一定美麗保羅承傳
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner