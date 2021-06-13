沙田馬場是日（13日）將跑11場泥草日馬，六草五泥兼有新馬賽，整體賽事形勢可謂相當複雜。

頭場1000米直路新馬賽，首選一匹初出生力軍，此乃東廐三歲愛爾蘭雄馬「加州星球」。

「加州星球」雖是北半球馬身份，但連番試大閘備戰積極，進度理想。

結合「加州」系作風急進，此駒未嘗不可一擊即中。

至於同場曾出賽馬中，回師直路賽的「有主意」可取。

此駒上仗初跑1200米不留而放敗不足據，如今復跑全上名路程，有力拼勝。

第十一場三班1600米草地，曾於同班同程串Q的「一定美麗」及「保羅承傳」，俱有捧場價值。

「一定美麗」前仗贏此程開齋，再出轉場初跑谷草一哩，雖然落敗但走勢並非太差，如今重遊勝路，表現令人期待。

「保羅承傳」季內大熟當打，尤其是今次在最狹窄的跑道作賽，此駒段段快開的跑法可謂大派用場。

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