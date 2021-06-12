最新一輪全球賽駒國際評分公佈，於一級賽樂景傑錦標輕勝的「海上宮殿」，超越了澳洲短途名駒「 綠化帶」，以125分首次登上全球第一。

這匹出自父系「皇僕」的一哩佳駟至今八戰七勝，包括三項一級賽，唯一敗仗只是在軟地進行的女皇伊利莎伯二世錦標（1600米一級賽）負於頭馬「故人來」跑第三，戰績可謂十分彪炳，亦同時讓牠成為全球最高評分一哩賽駒。

至於「綠化帶」仍以123分位居第二，而第三名則由三匹馬以122分平分。

牠們分別是應屆杜拜司馬經典賽冠軍「萬勝飛」、應屆杜拜世界盃冠軍「秘謎嚮導」及美國三項一級賽冠軍Domestic Spending。

今年香港準馬王「金鎗六十」原與日本首席一哩馬「放聲歡呼」，以120分共同位列一哩組別第二，不過後者勝在出維多利亞一哩賽後，最新以121分成為組別第二，「金鎗六十」評分不變但變為組別第三。

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