今日（13日）沙田馬場上演泥草地混合賽事，五場泥地賽俱跑短途1200米，今季在此程成績最佳的騎師田泰安，雖然於早段三場泥地同程失利，然而於第九場立即還以顏色。

第九場12駒角逐泥地1200米，丁冠豪馬房「文明之星」季內配上田泰安已曾取得甜頭，今仗人馬再向勝途進軍，已騎慣騎熟的田泰安一早把「文明之星」置於前列有利位置，入直路率先發難，最後成功克服排12檔不利因素，爆出13倍冷Win。

田泰安今季在泥地同程贏至第13場，夥拍「文明之星」獲三捷肯定是個人得意之作。

練馬師丁冠豪賽後說：「賽前我已對馬主表示，無論『文明之星』今場贏馬或落敗，都會安排牠歇暑，因為牠今季跑得比較多，取得三場頭馬，表現已經很出色，是時候好好休息，下季才出賽。」

「此馬近期狀態一直保持得很好，持續進步，馬性忠心肯跑，場地鬆軟也幫到此馬。」

第九場單Win及組合獨贏A3分別派134元及21.5元，二重彩派1,812元。

至於跑獲第二至四名順序是「激賞」、「公証福將」與「鱷臨天下」。

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