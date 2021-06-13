十隻手指有長短，不同手指的長短亦有不同的意思，是次與大家分享無名指。

無名指又稱為「太陽指」，代表一個人的慾望、藝術細胞、名氣及社會地位。

無名指何謂長？何謂短？這因個人而異，無名指可與食指比較長短，若無名指長過食指則為長，無名指短過食指則為短。

無名指若較長的朋友，在社會上容易得到地位，天生容易成功，對於人際關係處理得較好。

若無名指下的掌丘較為飽滿（即無名指下面的位置），並且有直紋之人可光宗耀祖，揚名立萬，得到財富及成就。

根據非正式統計，無名指較長之人，天生成為老闆的機會較高，其決斷力及承受風險能力都較高，有望成為成功的創業者。

今期（13日）財位位於正南，可以以三區來劃分，港島區的淺水灣及赤柱；九龍區的土瓜灣、紅磡及尖沙嘴；新界區的青衣、荃灣及葵涌均屬該區財位。

沙田第十一場「保羅承傳」由潘明輝接手後，近四仗均跑入三甲，七戰田草1600米分獲兩冠三亞一季。

上仗排大外檔14檔出閘，一出閘便搶欄領放，於直路最後100米與「一定美麗」鬥到叮噹馬頭，最後僅輸馬頸位，表現不俗。

今場排4檔，配合運氣不俗的潘明輝及幸運藍色綵衣，大家可繼續捧場。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞師傅是一名堪輿學家、書籍作家、專欄作家及電視節目主持。她從十多歲起便醉心研究玄學命理，並擅長於風水佈局、子平八字、易經占卜、三世書、紫微斗數、面相、掌相、流年運程等，更榮獲「年度傑出風水策劃顧問」大獎。

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