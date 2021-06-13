今次（13日）的沙田賽馬日，雖然產生不少冷Win，但仍有「加州星球」（東廐）、「八仟師」（羅廐）、「超速」（苗廐）幾匹大熱門順利跑出。

第11場上演的第三班1600米，早已起孖的榜首騎師莫雷拉替近五仗非冠即位的苗廐新星「超速」再度掛帥，臨場馬匹獨贏賠率越賣越熱，最終捧成3倍開跑。

四歲馬「超速」今仗首度升上第三班角逐，莫雷拉策騎此駒駕輕就熟，與上仗贏馬走位大同小異，跟守五、六位入直路，至200米全力展衝刺後已稍為彈甩其餘對手直奔終點，贏得季內第三Win。

莫雷拉就憑這一場勝仗，以2分之微，壓過小將周俊樂，勝出今期騎師王。

雷神與練者苗禮德成為大熱保衛者，查騎練近三匹合作大熱門馬取得全勝紀錄。

苗禮德說：「『超速』正在循序漸進之中，牠算不上很強壯，故每次出賽後都需要些時間休息，今仗後我會先安排此馬歇暑，畢竟我下季還要靠牠贏馬呢！」

「以此駒的後上跑法計，我認為1800米也適合發揮，我們不妨拭目以待。」

第11場單Win及組合獨贏A1分別派30.5元及17元，二重彩派333元。

至於跑獲第二至四名馬匹是「心中有馬」、「加州十大」與「保羅承傳」。

這一次賽事有一位騎師陣上不小心策騎被罰停賽，法國好手賀銘年於第九場騎苗廐「多多寶驥」犯規，在7月1日及7月4日兩戰須要停賽，另加罰款四萬元。

此外，今次六寶獎有869萬多寶累積，彩金高達1,600萬元，雖然在指定場次的第6至11場內有多匹冷Win跑出，但仍有2.8注獲中，每10元一注派彩$6,643,485。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199