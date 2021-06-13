徐雨石新近於周三（9日）谷草夜賽大演帽子戲法，今期轉戰沙田日賽，這位華籍練馬師挾三捷餘威再添頭馬。

徐廐憑七歲老馬「天賜寶」建功，同時造就本地騎師黃皓楠贏得季內第二Win。

徐雨石表示：「其實我真是有點慚愧，因為這樣久才給予黃皓楠這一場頭馬。」

「『天賜寶』唞夠跑最好，牠早前在從化休息，今場養足體力才出賽，而其他對手則已經跑了很多，前駒佔有體力上之優勢。」

「『天賜寶』一食泥便不肯展步，今場錯有錯着，排外檔（11檔）起步，黃皓楠寧願走外叠蝕位跑，都不想被困於內欄食泥，發揮很好，至於牠贏完今場後，我會安排牠歇暑。」

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199