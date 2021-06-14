方嘉柏馬房之四歲馬「王炸」，以澳洲自購馬身份來港服役，此駒在當地跑過八場，成績兩冠四亞一季，演出頗準。

「王炸」來港後適應得快，第三次上陣初配蘇銘倫，即在田草1400米爆冷勝出。

幾匹蹄下敗將如「北極光」、「歡欣福星」、「電子群星」及「路路醒」等，其後均有頭馬進賬，賽績水準頗高。

可惜「王炸」暫時未能再添頭馬，五戰只在谷草1650米兩度跑第二，近兩戰休後復出，演出不似預期。

上周二（8日）「王炸」交由薛恩試1000米草閘，起步咬緊第二位，末段輕易跑第三，過終點後餘勢頗強。

薛恩與方嘉柏近期合作愉快，兩贏「勝賢」是雙方代表作，「王炸」配薛恩隨時有驚喜。

「王炸」本身田谷兩地皆宜，且看方嘉柏稍後如何部署。

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