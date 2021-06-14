前華將一哥鄭雨滇成名初期，風頭確實一時無兩，其中在2003年開始，先後憑「精明大師」、「富盈」、「火焰之星」及「勁闖」（俱已退役），五年間四度捧走國慶盃，其後更在2008年擔任北京奧運香港區的火炬手，絕對是他人生最光輝的時刻。

鄭雨滇憶述：「其實擔任火炬手對我意義重大，一生人可能只得一次機會做火炬手，我感到很榮幸，感激馬會當年提名我、將我的名字交給奧委會，他們從很多人中挑選到我，確實非常難得。」

鄭雨滇在2009年代表香港，參加澳門馬會20周年騎師邀請賽，更成為該項賽事總冠軍，代表香港爭光。

此外，該季的鄭雨滇，以43場頭馬打破個人單季頭馬新高，登上華將一哥寶座，成為騎術學校的生招牌。

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