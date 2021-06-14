鄭雨滇在英國上陣機會寥寥，但他暫未想從馬背上退下來。

他說：「始終我策騎超過廿年，已很難做騎師以外的工作，暫時亦不想轉任馬圈其他職位，例如練馬師或副練等，因為這些工作責任太重，我的性格又比較貪玩及反叛，現階段練馬不太適合我。」

談及現時的目標，鄭雨滇說：「我已不打算追求卓越成就，現時只希望做好自己，早前我在英國贏馬及策騎阿拉伯馬勝出，算得上是新成就解鎖。」

現時我就當自己是全職操馬、part-time跑馬，希望將來有朝一日可以騎到好馬，有機會替牠們出外遠征，這就是我的心願。」

「就算不是以騎師身份，只以騎馬人身份帶領馬匹去杜拜或其他地方遠征，我認為也是一項榮耀。」

和許多移居他方的港人一樣，鄭雨滇對香港這個地方，仍存在一份獨特的感情，如果他日有機會回港發展，他也不抗拒回流。

鄭雨滇說：「目前我與家人在英國新市場定居，生活尚算愜意；當然，如果日後在港有發展機會，我都會考慮回流，未來的事誰知道呢？」

回首香港策騎的點滴，鄭雨滇仍然記憶猶新。

他說：「我最難忘08年策騎『蓮華生輝』勝出二級賽短途錦標，這匹前馬王的確是一匹不可多得的良駒，他的加速力確實無與倫比。」

「另外，我知道希斯已回港發展，當年他對我非常好，給予我很多機會，亦教了我很多關於賽馬的專業知識及策騎技巧，我很感激他。」

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