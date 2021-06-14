雖然鄭雨滇騎功了得，但在2013至2016年其間，他曾經多次被指未盡全力策騎而被重罰，加上傷患不斷，而且莫雷拉來港發展，導致他的支持度及頭馬數字直線下滑。

直至2017年4月，他更被牌照委員會撤銷自由身騎師牌照，從此絕跡香江。

香港有騎師天堂美譽，鄭雨滇卻從天堂跌落凡間，經歷人生的最低潮。

值得慶幸的是，他並沒有因此而自暴自棄，經過一輪沉澱後，他認為自己最愛的、最擅長的還是騎馬，於是他便展開飄泊的生活。

鄭雨滇說：「我並非出身賽馬世家，只是小時候在電視見到騎師策馬肉搏， 被其緊張刺激吸引，於是在16歲時加入馬會習騎，這也是我一生中最好的決定。」

「我真的很愛騎馬，希望一直以馬為伴，未到最後一刻，我都不想轉行。」

「當年我被香港馬會收回騎師牌照，其實也沒有責怪過誰，但由於我已無法在港找到一份與馬匹相關的工作，同時有家人要我照顧，唯有轉往英國發展。」

不過一個香港人在英國發展談何容易？鄭雨滇剛到英國時，於新市場跟隨練馬師郗國思出任馬房策騎員，在2018年正式申請發牌被拒，其間亦試過遠赴新西蘭，找已退休的前香港練馬師告達理，嘗試在當地東山再起，可惜同樣失敗。

鄭雨滇說：「一個華人要在英國成功申請騎師牌照，單是申請都花了一年半時間，絕對非常難捱。」

「最初當地馬會拒絕發牌給我，之後我便上訴，最終在2019年7月成功獲發騎師牌照，但始終有許多限制。」

人在他鄉，文化差異及不平等待遇一定有，但只要能再次執韁，鄭雨滇都不計較。

他說：「能夠重新策馬出賽，我真的很高興，雖然申請牌照過程有諸多留難，例如對方要求我上見習騎師課程及做體能測驗等，這些對於一位專業騎師而言，其實都不必要，但我明白為何他們提出這樣的要求，所以只能盡量配合。」

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199