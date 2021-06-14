羅富全近期頻頻有頭馬進賬，剛周日（13日）憑「八仟師」贏得季內第60W，「六爺」美譽並非浪得虛名。

周日（20日）報名表未出，不過羅富全對出馬陣容已有腹稿。

其中兩場三級賽精英盃及精英碟，分別派出「健康愉快」及「精神威」列陣。

至於上仗大熱倒灶的「快快有」，則繼續出戰三班1200米，且看馬房能否延續旺勢。

「快快有」今季氣勢如虹，在港首戰即跑第二，其後取得兩連勝，不過上仗再跑1200米突然大敗。

羅富全解釋原因時說：「『快快有』上仗在閘前咳了兩聲，獸醫隨即檢查鼻孔，並無鼻水流出，由於當時並無其他檢查儀器，見馬兒沒有問題便批准出賽。」

「結果馬兒未能交出正常發揮，賽後被驗出氣管有痰，這是馬匹的內在毛病，很難被察覺，只能當成一個意外。」

「馬兒復課後操練正常，並無大問題，我希望牠今仗可以如常發揮，重新交出好成績。」

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