本周皇家雅士谷賽期首日主題賽事皇席錦標，焦點雖然落在「巴特殊」身上，但這匹七歲馬今場能否順利衛冕，或許要問過上屆季軍「隨意海灘」。

上屆皇席錦標，「隨意海灘」以三歲之齡僅負於「巴特殊」及「等邊形」跑第三，表現十分出色。

這匹出自父系「奇步灣」的四歲雌馬5月角逐今年首仗，在希鐸馬場大爛地跑道攻下神殿錦標（1000米二級賽），令其練馬師昆約翰表示對今場爭勝信心變得更大。

昆約翰說：「我對『隨意海灘』復出的表現感到滿意，牠的鬥志十分頑強，今年看來其身型更為壯健。」

「除了快地之外，牠在任何場地上均可應付裕如，『隨意海灘』曾挑戰高級數的賽事，亦與夏俊昇特別合拍，今場有力爭勝。」

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