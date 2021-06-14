蔡約翰剛戰（13日）憑一對初出馬「風火戰駒」及「一定讚」起孖，力追榜首的方嘉柏，後者今季矢志爭冠，當然不敢怠慢。

今晨（14日）雖然是端午節假期，但小方依然一早到場開工，其中以「大紅蜂」及「堅有料」最受他重視。

這對戰馬今朝被安排跳草地，其中「大紅蜂」由莫雷拉親試，兩駒並不如往常程序於馬房步出，而是從馬房彎出口步進草地，方嘉柏偕同兒子一齊在欄邊舉鏡。

「堅有料」先跳而「大紅蜂」力追，練者睇得相當入神，擺明心中有馬。

周日（20日）有一組三班1200米適合「大紅蜂」報跑，不妨拭目以待。

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