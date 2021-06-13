師傅教落：「問題馬再出避之則吉」，以今季數據而言，此確是警世良言。

季初9月13日「堅有料」配潘頓初跑泥地並成為大熱門，可惜只跑第四名而回。

賽後潘頓被小組告誡，他在進入直路時催策「堅有料」的力度有所減弱，並告誡他只要情況許可，須以連貫方式力策。

唔知係咪呢匹馬關係，方嘉柏其後與潘頓再合作多六次後被雪藏，直至4月5日才破冰，但至今仍未有頭馬交出。

至於「堅有料」再出一仗用莫雷拉仍敗陣，至今亦未能打開在港勝利之門。

另一匹問題馬亦是潘頓手筆，於10月11日策騎「榮惑」，直路上居然冇騎過。

賽後潘頓向競賽小組解釋「榮惑」是匹均速馬，並獲強調盡量不要令其步韻受窒礙，所以只能等待前面一對馬「榮冠大道」或「自然君子」其中一駒轉換跑線，又或者「自然君子」轉弱，得足以讓座騎推進至「榮冠大道」外側才會找到空位上前。

結果兩種情況都沒有出現，故此無法施為。

此駒再出一仗用田泰安轉爭谷草，名次不進反退，雖然其後在莫雷拉胯下三度入Q，但始終直到今時今日仲未可以贏馬。

最經典一駒當然是「美活人生」，於4月17日由波健士策騎跑第二，但賽後波健士被指控違反賽事規例第99（2）及（6）條，事緣他作為「美活人生」在上述賽事中的騎師，未有於整場賽事中採取一切合理而又可容許的措施，確保給予「美活人生」十足爭勝機會，或取得最佳名次，最後被重罰停賽九日。

此駒再出一仗用蔡明紹，改用放頭跑法，結果更大敗而回。

賽後蔡明紹表示，認為座騎於早段須消耗力氣以超越內側馬匹，因而於末段未能以勁勢衝刺。

上仗「美活人生」改配巫顯東依然冇表現，不知此駒何時何日才能重見天日。

至於巴度6月6日策騎「機緣巧俠」，尤其是直路上的騎法，被一再押後研訊。

基於問題馬再出捧唔過，若此駒季內再出，投注前宜再三思考。

葉楚航、賀賢、丁冠豪、姚本輝四個馬房，季內俱有10次或以上出賽馬被查詢跑法或失望表現，結果再出一仗全數未能勝出。

上述馬房分別有葉廐「得賞」、「榮彩大道」；賀廐「北極光」、「前進」；丁廐「冠軍名駒」；姚廐「上駿之星」、「胆大威猛」、「有視力」、「無極戰士」等駒上仗騎師被問話後，本身未再上陣，看來亦不宜過信。

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