皇家雅士谷賽期首日賽事於明晚（15日）開始舉行，首場賽事由女皇安妮錦標（一級賽1600米）揭開序幕。

上屆這一項錦標由岳伯仁訓練的「大競賽場」以大熱門身份取勝，今屆練者派出「文壇怪傑」及「澳國勳章」上陣，當然希望能衞冕錦標。

其中「文壇怪傑」前仗復出即在表列賽古蹟錦標（1600米）大勝逾五身位而回，上仗在樂景傑錦標（一級賽1600米）跑軟地雖然演出一般，不過本身曾於雅士谷馬場上名，只要交回前仗贏馬一役水準，有力問鼎女皇安妮錦標。

至於「澳國勳章」去年在美國育馬者盃一哩大賽爆出74倍大冷勝出，上仗來港角逐香港一哩錦標無功而回，今仗為相隔半年再次參賽，休息足夠後復出也有突擊之力。

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