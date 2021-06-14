苗太重返苗廐陣營後，馬房成績明顯有進，剛周日（13日）更憑「超速」食尾糊。

不過原來身為騎術高手的她不只擅於操馬，拍片都有一手。

昨朝苗廐一對戰馬「劍在九天」及「波哥哥」被安排跳草地，前駒由田泰安策騎，而後駒則由賀銘年砥礪，苗太罕有地現身該處，原來是要拍攝兩駒的出試過程。

只見苗太一直拿起手機，倚欄捕捉馬匹出跳的每個鏡頭，狀甚專業，而苗太睇完後與苗禮德匯合，當然不忘向他匯報兩駒進度。

「劍在九天」今季曾在四班入Ｑ，季內再出賽的話不妨多加留意。

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