前騎師蔣嘉琦當年因傷患掛靴，近年積極轉型成為馬販，去年更以「蔣嘉琦賽馬事業有限公司」名義，在馬會註冊成為販馬代理。

蔣嘉琦相馬眼光獨到，不論在個人註冊前引入的「行雲流水」、「好好學習」及「日就月將」，抑或是以自己公司名義引入的「資本家」，統統都有頭馬交出。

以此伸算，蔣嘉琦替馬主嚴玉麟夫婦購入的「電子赤兔」（韋達馬房），日後表現令人期待。

「電子赤兔」出自老牌種馬Perfectly Ready，雖然來港子嗣數量不多，但「常妙星」、「巴基小子」、「金滙龍華」及「喜喜寶」（均已退役）俱能取得五捷或以上，整體質素有足夠保證。

「電子赤兔」現時已試了三課大閘，首兩課有戴交叉鼻箍均跑入前三名，進度循序漸進。

踏入今季最後階段，四班短途賽多由年輕馬控制大局，「電子赤兔」倘於短期內出道，馬迷不妨留意。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199