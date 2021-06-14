華人騎師當中，成就最高的一定是何澤堯，但曾幾何時，鄭雨滇才是華將之光。

他是08年京奧香港區火炬手，也是09/10年度馬季華將一哥；十年過去，華將一哥光環早就消失殆盡，甚至連騎師牌照也不保，現已前往英國發展的鄭雨滇所剩不多，只餘下對賽馬的熱情及向目標重新出發的勇氣。

回想當初入行經過，鄭雨滇表示自己自小喜歡運動：「我以前足球、乒乓球、籃球，甚麼都喜歡，但到中三畢業後，我發現自己身材瘦削，做很多運動都會輸蝕。」

「後來發現馬會請見習生，我的身形便剛好適合，加上每逢周六、周日，家人都會在家看賽馬，於是我便毅然一試。」

鄭雨滇的策騎天份很早已經展現，他於98/99年度馬季，以見習生身份跟隨大衛希斯學藝，隔季即取得37場頭馬，打破當時的見習騎師頭馬紀錄，更連續兩季成為冠軍見習騎師。

鄭雨滇說：「其實我一入行，很好運能夠跟隨很好的師傅大衛希斯，大家都知道他是冠軍級的練馬師，在澳洲、香港均享負盛名。」

「我當年能夠這麼快畢業，全賴有他和當時他的副練馬師李易達的悉心指導，我可以進步得比預期中快。」

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