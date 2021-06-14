英國賽馬年度盛事皇家雅士谷賽期，將由香港時間星期二（15日）晚上開始一連五日進行。

當中，首日賽事設有三項一級賽，主題賽事為1000米一級賽皇席錦標。

今屆焦點相信會落在星級短途佳駟「巴特殊」身上，牠今仗將會進行衛冕戰，其練馬師侯耀誠表示非常滿意此駒狀態。

侯耀誠說：「我知道馬兒年紀漸長，但短途馬有機會於六、七歲時才達到巔峯狀態。」

「『巴特殊』從未過度出賽，操練時也沒有跡象顯示牠的速度放慢。」

「雖然牠今年較往常遲了幾星期才復課，但備戰工夫十足，我對牠非常滿意。」

對於屆時的天氣及場地狀況，侯耀誠認為或多或少都會對「巴特殊」造成影響。

他謂：「牠跑快地時表現最佳，因為牠速度上乘，較軟慢的場地將會稍為拖慢牠的步伐。」

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