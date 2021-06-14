香港踏入5月已是夏天，日照增多令賽事經常在偏快場地下進行，相應導致馬匹不斷跑出新紀錄時間。

即如沈廐「超霸神駒」在泥地一哩造出場地新紀錄，呂廐「傳盛」跑直路賽打破由「忠心勇士」（方廐）保持的田草1000米紀錄時間。

至於苗廐「金津一號」贏泥地1650米開齋，大勝對手九個馬位，除刷新第四班同程紀錄外，更成為近四季贏最遠頭馬。

於5月12日晚上，沙田馬場舉行近七年以來首次泥草夜賽，全晚八場賽事大熱贏了五場。

其中，「金津一號」（苗廐）在莫雷拉胯下於泥地1650米開齋，大勝亞軍九個馬位，成為近四季贏得最遠頭馬。

此駒同時以締速1分37秒76，刷新第四班泥地一哩紀錄時間。

沈廐「超霸神駒」則於5月8日一放到底贏第二班泥地1650米，締速1分36秒15，刷新同程紀錄時間。

舊紀錄是2015年11月「準備就緒」（已退役）所造的1分36秒34。

另一駒呂廐「傳盛」在5月16日打破田草1000米直路賽全港紀錄時間，比起由「忠心勇士」（方廐）所保持的舊紀錄快0.01秒。

在5月26日谷草夜馬舉行期間，適逢出現自1997年以來最大月全食（超級血月），跑道極乾快之下，共有四駒刷新班際紀錄。

當中，郭富城名下「舞士精神」（已取消登記）及前亞姐冠軍李妮名下「莎皇者」，分別刷新谷草1000米及1650米紀錄時間。

盃賽成績方面，5月23日跑馬王遮打盃（一級賽2400米），香港馬王「時時精綵」（已退役）在潘頓胯下大熱只跑第三。

由苗禮德訓練的智利馬王「勇戰神駒」於田泰安胯下爆冷奪冠，造就苗廐繼2012年「雄心威龍」（已退役）後，相隔八年再贏一級賽。

同日蔡廐「速遞奇兵」首度挑戰分級賽即捧走G3沙田銀瓶（1200米），出道至今五戰五捷。

5月2日舉行皇太后盃（三級賽2400米），由沈廐「勇猛神駒」、「樂益善」包辦44倍馬房Q，沈集成取得今季首場分級賽勝利。

韋達在5月5日谷草夜賽勝出「魅力星光」、「天火同人」及「運利多」，從練首次一日三捷。

其徒弟周俊樂同日亦戴帽，在港出道贏滿45場升格減五磅。

華將黃皓楠今季苦戰至第70次賽事（5月8日），終憑「雙天至尊」（呂廐）打破今季齋缽。

公司騎師波健士因騎「美活人生」（沈廐）及「文武先鋒」（時廐）被馬會抽秤騎法押後在5月10日研訊。

波健士承認策騎「美活人生」相關指控，被判罰停賽九日。至於「文武先鋒」一案，騎者甩身無被定罪。

曾在16至17年度馬季在港短期上陣的毛里裘斯冠軍騎師祖格拉，於5月15日毛里裘斯2021賽季開幕日中，策騎Rule the Night發生嚴重墮馬意外，最終在昏迷送院後不久便宣佈離世，終年29歲。

其好友田泰安除發文悼念，更將5月19日谷中夜賽所有策騎費捐助祖格拉家人，以示慰問。

而「鑲白旗」（時廐）馬主顧明均亦響應，捐出此駒在5月19日贏三班谷草1800米的獎金約60萬元予祖格拉家人。

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